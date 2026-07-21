$!Llaman a participar en el registro de Viviendas del Bienestar en Rosario

ROSARIO._ Con el propósito de que ciudadanos puedan adquirir una Vivienda del Bienestar, llaman a la ciudadanía de Rosario a participar del registro oficial que tendrá lugar este miércoles 22 de julio, anunció, Juan Hazael García Moreno, Coordinador Servidores de la Nación en el Municipio. “Se tienen contempladas 400 viviendas y 100 para renta, serían 500 (viviendas), en total”, explicó. Así lo informó durante una jornada de visitas domiciliarias para dar a conocer el programa e invitar al registro, así como también para la credencialización de atención universal de salud.

“Pues es más que nada para las personas vulnerables que no tienen, que ahorita se la viven rentando o que no tienen pues prácticamente un hogar”. Detalló que la cita es a las 8:00 horas en la cancha Telmex, en la zona comercial de la ciudad y cuyo registro se cerrará en punto de las 16:00 horas. “No debe tener vivienda propia y tiene que ganar tener un sueldo de menos de 2 salarios mínimos, que son menos de 17 mil 800 al mes y no tiene que tener un registro que haya tenido alguna vivienda anteriormente, ya sea en Infonavit o Fovissste”, precisó sobre los aspirantes.