ESCUINAPA._ Funcionarios de las áreas de Ecología, Pesca y Acuacultura, Protección Civil y Turismo brindaron información sobre los acontecimientos recientes de la aparición de cocodrilos o caimanes en algunas playas del municipio.

Sergio Enrique Campos Rojas, Jefe de Pesca y Acuacultura, indicó que, los sucesos que se han presentado recientemente con la aparición de cocodrilos o caimanes, pudiera deberse a un cambio climático o la baja de oxígeno que se presentó hace días en los esteros, y que ese sea el motivo por el cual emigren a aguas más oxigenadas, expresó que hasta el momento el sector pesquero no ha hecho del conocimiento, y que la información que se tiene, es la que se compartió en redes sociales.

“La recomendación como biólogo, y jefe de pesca y acuacultura del municipio, es que tengan mucho cuidado, ya que muchas veces están buscando su cambio de hábitat, donde se puedan reproducir mejor, donde haya comida y en los esteros de Teacapán, si hay varios”, expresó.

Por su parte Héctor Salvador Ramírez Domínguez, director de Turismo expresó que el tema de prevención es prioritario. Aunque no hay información de ataques a una persona, se tenga la confianza de poner al tanto a las autoridades competentes para brindar una rápida atención.

Las medidas de prevención las brindó el comandante de Protección Civil, Román Toledo Bustamante, quién dijo que hasta al momento oficialmente no hay reportes de cocodrilos o caimanes en las líneas 911 o la dirección de seguridad pública.

Exhortó a la ciudadanía que cuando se suscite cualquier avistamiento de estas especies, se reporte a números oficiales para tener el antecedente y poder actuar. Señaló que hay una estrecha relación con Profepa y con el personal del Acuario Mazatlán quienes tienen una estación de muestreo en la sindicatura de Teacapàn.

Toledo Bustamante refirió que, aunque no hay una certeza en cuantos organismos hay, se realizará un sondeo con las dependencias correspondientes para determinar cuál es la razón, manifestó que se conoce por la misma población los horarios en donde los han visto, pero esperaran a los expertos en el tema, para evitar alguna irregularidad.

“La zona que se dice que se ha visto es del Cristo de la piedra hasta la cruz del pescador, afortunadamente no se ha sabido de un ataque, no ha habido un reporte, pero si pedirle a la ciudadanía no ingrese al agua, no trate de capturarlo ya que son animales que pueden permanecer en agua salada y agua dulce”, indicó.