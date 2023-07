PALMILLAS, Escuinapa_ Después de 26 horas en suspensión tras la caída de una línea de alta tensión, el servicio de energía eléctrica fue restablecido en Palmillas, informó Protección Civil de Escuinapa.

“Se cayó una línea de alta tensión, fue algo prolongada la reparación porque estaba sobre la carretera federal México 15”, dijo al respecto el Coordinador de Protección Civil, Román Toledo Bustamante.

Informó que de acuerdo a personas que viven en la comunidad, este día ya tenían energía eléctrica en el poblado, que fue en el que más tardó en restablecerse el servicio, en comparación con otros que no presentaban fallas en la totalidad de la población, sino por sectores.

“La luz llegó después de las 12:30, ya ahora miércoles, sí fue pesado, porque seguía lloviendo y sentíamos que no nos hacían caso en CFE, el 071 no contesta y el calor no se aguanta”, dijo una de las vecinas del lugar.

Algunas personas, principalmente las que tienen hijos menores, decidieron irse a otras comunidades como La Concha, a la cabecera municipal o a lugares donde pudieran estar sin padecer el calor, otros más decidieron esperar a que se resolviera el problema.

“Nosotros nos fuimos a La Concha, la luz no llegó sino hasta las 12:30, no aguantábamos más otra noche sin dormir”, dijo otra de las denunciantes.