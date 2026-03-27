$!Llega más personal de seguridad a mina en Rosario donde cuatro trabajadores quedaron atrapados

Más personal de las Fuerzas Federales ha llegado a la mina en la sierra de Rosario donde cuatro trabajadores quedaron atrapados tras un derrumbe. La zona se encuentra sitiada por elementos del Ejército Mexicano, que ha restringido el acceso al lugar.

Incluso, aunque también llegó personal de la Secretaría de Marina, han tenido que quedarse fuera del lugar debido a las restricciones. Al lugar llegó una camioneta con material que se supone ayudará a las operaciones de rescate de los trabajadores.

De acuerdo con un reporte de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., el incidente ocurrió por el hundimiento de una presa de jales. “Se registró un incidente derivado del hundimiento de una presa de jales, el cual generó una comunicación directa hacia la obra minera subterránea. Como consecuencia de este evento, cuatro personas quedaron atrapadas al interior de la mina”, expuso en un comunicado.

Personas de la comunidad de Chele, ubicada cerca de la mina, fueron quienes reportaron que desde la tarde del miércoles se registró el incidente, donde 11 trabajadores fueron afectados y se pudo rescatar a siete de ellos.