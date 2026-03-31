Llegan a mina Santa Fe 40 elementos de apoyo de Guadalajara

Cerca del mediodía de este martes llegaron a la mina Santa Fe, en la zona serrana de Rosario, 40 elementos de cuerpos de Bomberos y de Protección Civil de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del Estado de Jalisco.

Vienen en apoyo a la búsqueda de los tres trabajadores de la mina Santa Fe atrapados desde el pasado miércoles 25 de marzo tras un derrame en la presa de jales que entró a la mina.

Traen binomios caninos entrenados en localizar personas.

Fue cerca de las 12:00 horas cuando ingresó el personal de apoyo a la mina donde cerca de la medianoche del domingo fue rescatado el primero de los cuatro mineros, pero faltan tres por rescatar.

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, manifestó que se tiene apoyo de agrupaciones de rescate de varios estados del País y está en comunicación con gobernadores.