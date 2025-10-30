Llegan flores a Escuinapa, pero no serán suficientes para el Día de Muertos

ESCUINAPA._ Aunque llegaron flores, no son suficientes para la demanda que se pudiera tener para el Día de Muertos, indicó la florista local Georgina Olivo.

“Hoy nos llegaron unas pocas pero me dicen que ya no pueden surtir, porque los bloqueos siguen y no quieren perder lo que traigan de flores”, dijo

Este año quizá por eso no se ven en el Centro de la ciudad floristas diversos, el producto no es fácil de traerlo.

Los costos continúan igual, indicó, no se incrementaron pero sí considera que podría faltar para llevar a los panteones.

“La mayor venta se da el 2 de noviembre, antes es menos”, dijo.

Reconoció que se suman otros factores para que no traigan desde el centro del País flores, uno que no hay demanda por el tema de seguridad de ciudades como Culiacán y Mazatlán y uno más es por los bloqueos carreteros de campesinos.