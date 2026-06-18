$!Llegan Jornadas del Bienestar del DIF Sinaloa a Escuinapa

ESCUINAPA._ Con atención a más de 400 personas se realizaron las Jornadas del Bienestar del DIF Sinaloa en Escuinapa, informó la directora de la institución, Mercedes Ibarra Medina. “Fue una jornada muy concurrida, la gente la vi con mucho entusiasmo, era muy necesario que en estos momentos hubiera está atención a la comunidad”, dijo.







Indicó que se atendió a comunidades de Tecualilla, Cristo Rey, Teacapán y Colonia Morelos, quienes recibieron apoyos diversos, entre ellos despensas, lentes; esta vez no acudió Registro Civil debido a que tenían que hacer labores de la dependencia en el Estado, precisó. Las Jornadas del Bienestar se realizaban cada jueves, pero decidieron que ya se harán cada quince días y se harán de acuerdo a la necesidad, focalizando lugares para estar, señaló. En el caso del municipio al que acudieron, tienen muchas necesidades, igual que en la cabecera municipal, intentan dar por ello acercar a estas personas a lo que las jornadas ofrecen en servicios.



