“La finalidad de nosotros como Dirección de Salud es acercarnos a la comunidad, la presidenta municipal nos tiene encargado estar de cerca con los habitantes, con la comunidad, en El Roble sabemos que no tienen unidad médica de primer nivel de atención, no tienen una unidad donde ellos puedan ir a la consulta, entonces parte del programa de la Jornada Médica Integral en tu Comunidad es ese objetivo”, precisó.

El director de Salud del Ayuntamiento, Víctor Alfonso Vidal Millán, explicó que el objetivo de este programa es acercar a la ciudadanía a los servicios de salud básicos, con el propósito de prevenir y atender a tiempo cualquier enfermedad que se presente, ya que la comunidad no cuenta con una unidad médica establecida.

La señora Ana Valenzuela, beneficiada con los servicios de la Unidad Móvil de la Mujer, agradeció a la Alcaldesa Ana Karen Val Medina, por llevar hasta la puerta de sus hogares la realización de estudios tan importantes como las mastografías y el papanicolaou.

“Cada año me la hago en Culiacán, pero ahora decidí hacérmelo aquí, ya que viene este servicio aquí, me hicieron la mastografía, muy bien, excelente, no duele nada, excelente labor la que realizan, todo muy limpio, estoy muy agradecida por eso”, expresó.

Atenciones otorgadas durante la Jornada Médica Integral en la comunidad de El Roble:

• 17 papanicolaou.

• 34 mastografías.

• 21 consultas de médico general.

• 15 consultas dentales.

• 18 consultas nutricionales.

• 324 medicamentos otorgados del cuadro básico.

• 45 tomas de presión.

• 42 tomas de glucosa.

Vacunas aplicadas:

• 33 influenza.

• 24 Covid-19.

• 10 tétano.