$!Lleva Club de Leones Rosario despensas y carteras de huevo a familias en comunidades

EL ROSARIO._ Como parte de las causas globales de Club de Leones “Mitigar el hambre”, la agrupación local, realizó entrega de despensas y carteras de huevo, anunció su presidente Luis Adrián Sánchez.

“También periódicamente entregamos huevos y despensas en colonias y comunidades más necesitadas”, informó.

Con este cometido, indicó que se entregaron 24 carteras de huevo en la mañana de este domingo en las comunidades de Cacalotán y Loma Blanca.