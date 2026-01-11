El Sur

Lleva Club de Leones Rosario despensas y carteras de huevo a familias en comunidades

Integrantes de Club de Leones visitaron Cacalotán y Loma Blanca en donde entregaron 24 carteras de huevo y despensas
Hugo Gómez |
11/01/2026 15:23
EL ROSARIO._ Como parte de las causas globales de Club de Leones “Mitigar el hambre”, la agrupación local, realizó entrega de despensas y carteras de huevo, anunció su presidente Luis Adrián Sánchez.

“También periódicamente entregamos huevos y despensas en colonias y comunidades más necesitadas”, informó.

Con este cometido, indicó que se entregaron 24 carteras de huevo en la mañana de este domingo en las comunidades de Cacalotán y Loma Blanca.

De igual forma indicó que a lo largo del año se trabaja en conjunto con planteles educativos del municipio con diferentes apoyos, desde económico o adaptación de lentes.

“En diciembre en vísperas de noche buena entregamos 150 despensas, actividad que tradicionalmente hacemos cada año”, dijo.

