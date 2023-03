“Como una pequeña estufa para preparar sus alimentos y el medicamento para controlar su enfermedad, también, fue inscrita al padrón del programa de Asistencia Alimentaria de este año, para que cada mes esté recibiendo sus paquetes de despensa.” dijo.

Durante el acercamiento, la beneficiaria de 52 años de edad, quien no cuenta con empleo y padece de artritis, diabetes e hipertensión, se dijo estar contenta y agradecida por las atenciones recibidas: “gracias por venir, yo sabía que sí vendrían, me cayeron del cielo, no había podido comprar mis medicinas y cada vez era más fuerte el dolor en mis pies” externó.