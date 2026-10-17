$!Lleva José Ángel panadería artesanal a El Rosario y La Estación

ROSARIO._ Tras concluir la primaria, José Ángel Santín García buscó formarse en el oficio de la panadería, llevándolo a desarrollar la actividad por 33 años de manera tradicional en horno de barro y fuego de leña, tal como le enseñaran grandes panaderos, pasando de la cabecera a su pueblo natal La Estación. Expuso que con alrededor de 13 años, llegó a la panadería “Miranda”, pidiendo una oportunidad que se convirtieron en 20 años, de que la panadería ubicada en calle Pérez Arce, se convirtió en su escuela, donde tuvo a grandes maestros panaderos, entre los que mencionó a “El Polongo”, Marcos, Alfredo “Tilachón”, quienes ya pasaron a mejor vida. “Pues ya se murieron todos, ya se murieron todos, nada más a mi me quedó el sazón de ellos... Ellos me dieron este don de hacer pan”, sostuvo.





Su primer labor fue untar con leche, por medio de una brocha de tela, los panes conocidos como platillos, además de hacer el aseo, raspar las carteras para hornear sucia, o bajar los cartones de pan en la tienda. “Y ya poco a poco, ya después me fue metiendo en elaborar así, me ponía a hacer una masita, ‘échale esto, y échale esto’, me ponía a hacerlo”. Tras este periodo, continuó con el oficio por 5 a 6 años en la casa de sus padres, y tras un tiempo de trabajar de chofer en Los Cabos, San Lucas, volvió a La Estación para retomar el oficio desde hace 9 años. Los días de trabajo reconoce son pesados, que lo han llevado incluso a pensar dejar esta labor, pues tiene que madrugar para empezar a elaborar masas, preparar el horno lo que implica llenarlo de leña, encenderlo y una vez que tiene la temperatura adecuada, sacar las brasas e inicia a introducir los panes.





