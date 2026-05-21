$!Lluvia sorprende a ‘playeros’ de la Fiesta del Mar de Las Cabras, en Escuinapa

LAS CABRAS, Escuinapa._ Y la lluvia se hizo presente e hizo correr a los ‘playeros’ ya instalados en la playa, quienes tuvieron que poner lonas para evitar que se mojaran sus enseres domésticos.

“Empezó a llover y corrimos a meter cobijas, bocinas, todo lo eléctrico a ponerlo bajo el toldo de plástico”, dijo una de las personas.

El día amaneció con nublados, pero el pronóstico del tiempo no señalaba la posibilidad de lluvia, hasta que el horizonte alrededor de las 10 de la mañana se oscureció más y empezó a tronar, para luego empezar una lluvia intensa que los hizo correr, a meter todo lo que estaba al descubierto.