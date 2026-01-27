$!Lluvias atípicas por frentes fríos traen más ayuda que perjuicio; AARB

EL ROSARIO._ “En resumen general trae más beneficio que perjuicio las lluvias que cayó”, aseguró el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, Mauricio López Quevedo.
Esto al registrarse durante el inicio de año al menos dos lluvias atípicas producto de fenómenos climáticos como lo son frentes fríos.
El líder expuso que en este momento se encuentra avanzada la temporada de hortalizas, y aún no se inicia la afloración de los mangos.
“Hay beneficio y afectaciones, ¿no?, sobre todo en la parte de la horticultura pues si se dejan venir las plagas; en la parte de los mangos no afecta porque no está la afloración todavía”, precisó.
En lo que respecta a las repercusiones en la hortaliza, manifestó que podría darse un incremento en la aplicación de fungicidas para evitar plagas y hongos, pero debido a que las lluvias no fueron torrenciales no se espera sea muy significativo.
“Nada del otro mundo, todo controlable porque no fueron lluvias torrenciales fuertes, ni que hagan estragos”.
Detalló que en el municipio se cultiva en picosos y tomates alrededor de 4 mil hectáreas, de la cual la mayor superficie está en la zona del valle; mientras que en el mango se tiene registrada 13 mil hectáreas entre las diferentes variedades.
Una ventaja, subrayó, fue el que no se presentaron fuertes vientos como ocurrió en el norte del estado ocasionando el derribo y daños a las plantas.
Entre los beneficios, destacó, que las tierras ya requerían del vital líquido pues ya se tenían reportes de zonas resecas.
“Pero trae más ayuda que perjuicio... Porque las tierras ya están un poco resecas y se hidrata un poco para que puedan florear con mayor vigor”, sostuvo.
López Quevedo refirió que podrían darse dos fenómenos, el retraso en la floración o que los árboles en lugar de flores de fruto sean flores vegetativas, o una floración dispareja.
“Dispareja me refiero a que floree una parte del árbol y tardíamente dé una segunda o tercera floración pero son parte del ciclo, no són como afectaciones”, explicó.
Con relación a los tiempos de la afloración de los árboles de mango, expuso que se ya inició la variedad de manilas, y algunos brotes de Kent y Keitt, por lo que se espera que lo fuerte se dé a mediados o finales de febrero.