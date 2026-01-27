$!Lluvias atípicas por frentes fríos traen más ayuda que perjuicio; AARB

EL ROSARIO._ “En resumen general trae más beneficio que perjuicio las lluvias que cayó”, aseguró el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Baluarte, Mauricio López Quevedo.

Esto al registrarse durante el inicio de año al menos dos lluvias atípicas producto de fenómenos climáticos como lo son frentes fríos.

El líder expuso que en este momento se encuentra avanzada la temporada de hortalizas, y aún no se inicia la afloración de los mangos.

“Hay beneficio y afectaciones, ¿no?, sobre todo en la parte de la horticultura pues si se dejan venir las plagas; en la parte de los mangos no afecta porque no está la afloración todavía”, precisó.

En lo que respecta a las repercusiones en la hortaliza, manifestó que podría darse un incremento en la aplicación de fungicidas para evitar plagas y hongos, pero debido a que las lluvias no fueron torrenciales no se espera sea muy significativo.

“Nada del otro mundo, todo controlable porque no fueron lluvias torrenciales fuertes, ni que hagan estragos”.