$!Lluvias causan daños en canal de la Presa Santa María en Escuinapa

ESCUINAPA._ Diversas áreas del canal de la Presa Santa María, que están en Escuinapa, presentaron daños por lluvias, por lo que personal de la Comisión Nacional del Agua y la dirigencia del módulo de riego realizaron ya una inspección. Así lo informó el presidente del módulo de riego, Rogelio Padilla Salcido, quien indicó que la obra, que estaba prevista recibirla el 1 de octubre, es probable que sea hasta el próximo año. “Han pasado dos fenómenos por lluvias, ya habíamos tenido afectaciones, esta segunda lluvia del 25 de septiembre nos afectó más todavía. Hoy recorrimos los canales que pertenecen a Escuinapa, la parte más afectada es donde está la Guardia Nacional, donde cruza el canal con el tramo carretero”, dijo.





Son entre 15 a 20 metros que las corrientes de agua se llevaron las losas en parte donde cruza el canal con la carretera México 15; faltó un vado para que el agua tuviera salida y en otra zona también un arroyo se llevó toda la losa, alrededor de 20 metros, explicó. En Tecualilla, en otro tramo del canal, también el arroyo arrancó otra parte de las losas de construcción, por lo que es una diversidad de detalles que deben atenderse, indicó Padilla Salcido. “Llovió mas de 12 horas y dejó un desastre en los canales principales”, manifestó. Conagua los acompañó a este recorrido y ya antes habían tenido contacto con la aseguradora para que haganun dictamen de los daños que se han estado presentando. Padilla Salcido reconoció que hay vicios en la construcción, pues faltó hacer algunos trabajos que le dieran más fortaleza, pero estarán pendientes del diagnóstico del seguro.



