$!Lluvias con truenos sorprenden a vecinos de Rosario tras intenso calor

EL ROSARIO._ Tras un día soleado y con un calor sofocante, en Rosario el cielo se nubló y llegaron las lluvias con actividad eléctrica la tarde de este sábado.
Fue alrededor de las 19:00 horas cuando inició la lluvia ligera que poco a poco se fue intensificando.
No obstante, la actividad eléctrica, principalmente truenos, fue mayor.
Esta situación paralizó algunas vialidades que no cuentan con el debido desfogue del agua pluvial, como lo son 20 de Noviembre, Mineros y Carmen Borrego, entre otras.
Vecinos de la comunidad esperan que las precipitaciones vengan a aminorar las altas temperaturas que se han registrado.