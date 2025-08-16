$!Lluvias con truenos sorprenden a vecinos de Rosario tras intenso calor

EL ROSARIO._ Tras un día soleado y con un calor sofocante, en Rosario el cielo se nubló y llegaron las lluvias con actividad eléctrica la tarde de este sábado.

Fue alrededor de las 19:00 horas cuando inició la lluvia ligera que poco a poco se fue intensificando.

No obstante, la actividad eléctrica, principalmente truenos, fue mayor.