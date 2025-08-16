El Sur
|
Clima

Lluvias con truenos sorprenden a vecinos de Rosario tras intenso calor

Después de un día soleado y con temperaturas elevadas, la tarde de este sábado se registraron precipitaciones con actividad eléctrica que afectaron algunas vialidades
Hugo Gómez |
16/08/2025 19:26
16/08/2025 19:26

EL ROSARIO._ Tras un día soleado y con un calor sofocante, en Rosario el cielo se nubló y llegaron las lluvias con actividad eléctrica la tarde de este sábado.

Fue alrededor de las 19:00 horas cuando inició la lluvia ligera que poco a poco se fue intensificando.

No obstante, la actividad eléctrica, principalmente truenos, fue mayor.

$!Lluvias con truenos sorprenden a vecinos de Rosario tras intenso calor

Esta situación paralizó algunas vialidades que no cuentan con el debido desfogue del agua pluvial, como lo son 20 de Noviembre, Mineros y Carmen Borrego, entre otras.

Vecinos de la comunidad esperan que las precipitaciones vengan a aminorar las altas temperaturas que se han registrado.

#Calor
#Clima
#Lluvias
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube