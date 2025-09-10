$!Lluvias en Escuinapa deja a varios sectores sin servicio eléctrico

ESCUINAPA._ La lluvia con actividad eléctrica que se presenta desde la madrugada ha dejado a diversos sectores sin energía eléctrica. ”El servicio de energía se ha restablecido en un 80 por ciento, las lluvias ligeras empezaron como a la una (madrugada) de hoy”, dijo la coordinadora de Protección Civil Evelia López Hernández.







Con las lluvias empezaron apagones debido a la actividad eléctrica, en la sindicatura de La Concha se reportó la caída de un rayo en un poste de energía eléctrica por lo que Bomberos de Escuinapa se haría cargo de la situación. Informó que se tienen tres instituciones educativas sin energía eléctrica, pero no hay aviso de suspensión de clases, las lluvias hasta el momento continúan.



