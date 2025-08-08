$!Lluvias en Escuinapa dejaron apagones y al menos dos árboles caídos

ESCUINAPA._ Un acumulado de 96 milímetros de agua, apagones y por lo menos dos árboles caídos dejó en Escuinapa la tormenta que se presentó durante la noche del jueves, informó el coordinador operativo de Protección Civil.

”Tuvimos pocas afectaciones debido a los vientos, hubo un par de árboles caídos en la cabecera y en algunas comunidades reportaron algunos apagones que se solucionaron durante la madrugada y otros el día de hoy viernes”, dijo Román Toledo Bustamante.

Se tuvo una precipitación pluvial copiosa, de 96 milímetros de agua, haciendo que el arroyo Buñigas empezara a tener cauce acumulando corriente de unos 50 centímetros, en otros 30 centímetros precisó.

La población que estaba en la calle cuando la lluvia empezó, no tuvo problema para el traslado a sus hogares como en otros municipios.