$!Lluvias en Escuinapa dejaron apagones y al menos dos árboles caídos

ESCUINAPA._ Un acumulado de 96 milímetros de agua, apagones y por lo menos dos árboles caídos dejó en Escuinapa la tormenta que se presentó durante la noche del jueves, informó el coordinador operativo de Protección Civil.
”Tuvimos pocas afectaciones debido a los vientos, hubo un par de árboles caídos en la cabecera y en algunas comunidades reportaron algunos apagones que se solucionaron durante la madrugada y otros el día de hoy viernes”, dijo Román Toledo Bustamante.
Se tuvo una precipitación pluvial copiosa, de 96 milímetros de agua, haciendo que el arroyo Buñigas empezara a tener cauce acumulando corriente de unos 50 centímetros, en otros 30 centímetros precisó.
La población que estaba en la calle cuando la lluvia empezó, no tuvo problema para el traslado a sus hogares como en otros municipios.
”Por fortuna las salidas de agua, los cauces de agua naturales de nuestro municipio no se han visto afectados por la urbanización o el desarrollo en ese sentido no tenemos tantas afectaciones como en otros municipios”, dijo
La lluvia inició alrededor de las 17:30 y terminaron hasta la madrugada, fueron entre 5 y 6 horas de precipitaciones pluviales.
Las lluvias continuarán derivado de los remanentes que va dejando la tormenta tropical “Ivo”, más el monzón tropical, aunque el mayor porcentaje para lluvias es para la zona centro sur.