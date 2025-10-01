$!Lluvias en Escuinapa llenan la presa ‘El Peñón’

ESCUINAPA._ Además de la suspensión de clases, las lluvias que se mantienen en el municipio ya han hecho que la presa Agustina Ramírez “El Peñón” llegue al 100 por ciento.

Así lo informó de manera breve la Coordinadora de Protección Civil Evelia López Hernández.

“Aquí en la ciudad está tranquilo, lo que nos reportan es que la presa ya está al 100 por ciento, nosotros vamos a la Concha y a la Campana para ver cómo está la situación”, dijo