$!Lluvias en Escuinapa llenan la presa ‘El Peñón’

ESCUINAPA._ Además de la suspensión de clases, las lluvias que se mantienen en el municipio ya han hecho que la presa Agustina Ramírez “El Peñón” llegue al 100 por ciento.
Así lo informó de manera breve la Coordinadora de Protección Civil Evelia López Hernández.
“Aquí en la ciudad está tranquilo, lo que nos reportan es que la presa ya está al 100 por ciento, nosotros vamos a la Concha y a la Campana para ver cómo está la situación”, dijo
Aunque desde el martes se ha intentado contactar a personal de Conagua a cargo del monitoreo de las presas, no se ha logrado establecer comunicación con ellos.
Usuarios de la organización de la Presa Agustina Ramírez “El Peñón” advirtieron que desde la lluvia del pasado 25 de septiembre a Presa ya está vertiendo agua por la cortina, por lo que ya esta agua se va sobre el cauce del arroyo “Buñigas”
En la ciudad aunque la lluvia es persistente, hasta el momento no se han reportado inundaciones en zonas bajas.
Mientras que en la sindicatura de Palmillas, vecinos del barrio Tierra Blanca señalan a través de mensajes, que el agua está entrando a sus domicilios.