Lluvias fuertes en Rosario provocan desbordamiento de la Laguna del Iguanero

ROSARIO._ Tras registrarse lluvias intensas y mantener la captación de agua, durante la madrugada de este miércoles se registró el desbordamiento de la Laguna del Iguanero ubicada en la zona urbana.

De acuerdo con los vecinos, las lluvias se registraron poco después de las 23:00 horas del martes, y se extendieron a lo largo de la madrugada de este miércoles 29 de julio.

Desde el inicio de la temporada de lluvias los habitantes llamaron a las autoridades a tomar cartas en el asunto e iniciar el desfogue de la laguna para evitar se desbordara.

La zona directa es sobre las calles Carmen Borrego e Ignacio Gadea Fletes, que colindan con el canal por donde ingresa el agua pluvial a la laguna en mención.