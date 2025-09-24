$!Lluvias intensas inundan calles y viviendas en El Rosario

EL ROSARIO._ Las lluvias torrenciales que se registraron este miércoles en la región dejaron calles inundadas en varias colonias, donde el agua incluso entró a algunos hogares, de acuerdo a reportes de vecinos.
Las precipitaciones pasaron de ligeras a intensas y se extendieron por alrededor de ocho horas, tras haber iniciado cerca de las 16:00 horas.
Con el paso del tiempo se fueron intensificando, además fuertes vientos y actividad eléctrica se hicieron sentir en la región.
Entre las colonias que sus calles se convirtieron en ríos caudalosos se enlistó la Calderón, Donato Guerra, 20 de Noviembre, Villas del Mineral, Ex Real de Minas e Infonavit Lola Beltrán; en esta última se informó que el agua ingresó a varias viviendas.
Así también colonias como la Ampliación Vicente Gerrero, donde señalan vecinos que sufrieron un apagón desde las 17:00 horas y no han tenido respuesta a su reporte.
Por su parte, el coordinador de Protección Civil, José Molina Ruiz, señaló que hasta el momento no ha sido necesario evacuar familias. No obstante, los albergues ya se encuentran activos en caso de emergencia.