$!Lluvias intensas inundan calles y viviendas en El Rosario

EL ROSARIO._ Las lluvias torrenciales que se registraron este miércoles en la región dejaron calles inundadas en varias colonias, donde el agua incluso entró a algunos hogares, de acuerdo a reportes de vecinos.

Las precipitaciones pasaron de ligeras a intensas y se extendieron por alrededor de ocho horas, tras haber iniciado cerca de las 16:00 horas.

Con el paso del tiempo se fueron intensificando, además fuertes vientos y actividad eléctrica se hicieron sentir en la región.