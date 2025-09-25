Lluvias intensas ocasionan desbordamiento de arroyos y ríos en sur de Escuinapa

ESCUINAPA._ Ríos y arroyos del sur hasta la ciudad aumentaron sus caudales por la intensa lluvia registrada desde la tarde del miércoles hasta este jueves.

El agua entró en viviendas de La Concha, Copales, Palmillas, Ejido La Campana, Trébol I, así como en colonias de la cabecera municipal como Infonavit Arroyo Seco y Dámaso Murua.

”El agua se nos metió hasta por el drenaje... no dormimos”, dijo una vecina de la colonia Dámaso Murua.

En La Concha, el Río de Las Cañas salió de su cauce alrededor de las 02:00 de la mañana de este jueves pero desde las 00:00 horas las campanas de la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción empezaron a sonar para avisar del crecimiento del caudal para que las familias se prepararan para salir en caso de requerirlo.

”Se nos metió poca agua, no tanta, pero nos salimos antes de la casa”, dijo Migdalia Millán.

En Copales el arroyo salió de su cauce antes de la medianoche, por lo que personal de Protección Civil acudió a realizar trabajos para que el agua tuviera salida.

En Ejido La Campana, el agua anegó por lo menos 10 viviendas, mientras que en El Trébol II se quedaron sin posibilidad de salir de la comunidad, debido a que el arroyo tapó y arrastró el material del vado recién hecho con un tramo carretero en el que las familias han dicho que es una obra que no cumple con la calidad requerida.

De acuerdo a la Coordinadora de Protección Civil Evelia López Hernández, las precipitaciones pluviales de ayer a hoy han dejado 226 milímetros de agua, lo que ha generado que todos los arroyos tengan corrientes en sus cauces.

”Fuimos a dar (anoche) apoyo a El Trébol I, Copales, Palmillas, en El Trébol salió un arroyo afectó a 10 viviendas, se tuvo que evacuar a la gente, en Palmillas apoyamos gente”, dijo la coordinadora

La lluvia estuvo más intensa en la zona sur, indicó, los arroyos de la ciudad como Juana Gómez y Buñigas ya están bajando en su afluente.

Van a iniciar un nuevo recorrido hacia el sur para determinar la afectación total.