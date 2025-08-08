$!Lluvias no apagan el fervor por Santo Domingo de Guzmán en El Rosario

Tal como estaba pactada, a las 18:00 horas inició el tradicional recorrido por las calles de las colonias La Joya y El Tierral, que se encuentran bajo el auspicio del santo fundador del rezo del rosario.

EL ROSARIO._ A pesar de las lluvias que se registraron este viernes en El Rosario, feligreses se mantuvieron firmes durante la procesión con motivo de la fiesta patronal de Santo Domingo de Guzmán.

“Es la fe, dijimos si la gente no quiere salir pues no sale, pero si la lluvia no desmotivó a las personas”, dijo Conchita Sarabia, encargada de la capilla.

La precipitaciones no diezmaron el espíritu festivo, pues la música y los cohetes se mantuvieron durante todo el recorrido.

Algunos fieles descalzos, otros con paraguas, pero todos permanecieron todo el recorrido acompañando a la venerada imagen.

La procesión concluyó en el templo católico con la interpretación de “Las mañanitas” por parte de la Banda Hermanos Martínez, seguido de la misa solemne.