$!Lluvias no frenan desfile de luces y gala navideña en Rosario

EL ROSARIO._ Las repentinas lluvias que se presentaron este viernes durante el desfile de las luces de la gala navideña, para encender el árbol en Rosario, no apagaron el espíritu de las familias que se mantuvieron hasta el final del evento. La celebración, que se vistió de la temática del Grinch, marcó el inicio de las fiestas decembrinas en la cabecera municipal con el desfile de las luces, encendido del pino monumental y gala navideña.









No obstante, mientras unos corrían para resguardarse de las lluvias, hubo quienes extendieron sus paraguas para evitar los efectos de las precipitaciones. El evento, que iniciaría a las 17:30 horas con el desfile, tuvo un retraso por espacio de media hora.









Por su parte, el director de Casa de la Cultura “Gilberto Owen”, Gabriel Domínguez, señaló que el desfile se conformó con 20 carros alegóricos, entre clubes de vehículos, el carro temático del Ayuntamiento, seguido de reinas de La Primavera, Carnaval de Rosario, planteles escolares y clubes sociales. Para continuar se presentó el espectáculo “¡Oh no, la Navidad!”, inspirado en el Grinch, el personaje verde que odia la Navidad, con la presencia de 130 bailarines en escena de Casa de la Cultura y bailarines invitados especiales del estudio “Stag Dance”.









Al respecto, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar se dijo contenta con los resultados del festival, al tiempo que señaló que es un evento que se hace con mucho cariño. “La verdad que nos sentimos contentos, mira Tlaloc dijo: ‘Que sí, que no’, y siempre nos sentimos bendecidas porque a pesar de todo esto somos muy creyentes de nuestra Virgen, ahí termina el evento”, dijo.







Valdez Aguilar reconoció la contribución de los padres de familia, quienes hicieron posible que este evento luciera para el deleite de todos los rosarenses. A la par de que se desarrolló el desfile, en la zona del pino monumental se realizó el concierto por parte de la Escuela de Canto Mazatlán. Los presentes pudieron disfrutar además de una verbena popular, juegos mecánicos, entre otros.