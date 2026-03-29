Lluvias podrían parar labores de rescate de mineros en Rosario

EL ROSARIO._ Al registrase truenos, viento y un cielo parcialmente nublado en la zona donde se realizan acciones de rescate de cuatro mineros, el gerente de la mina Santa Fe, de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V, Álvaro Enrique Vargas Miranda, indicó que de presentarse lluvias, podrían parar las labores, aunque se tiene que valorar.

“La primer decisión es que si empieza a llover tenemos que revalorar, entonces se suspendería el rescate se haría una valoración, y ya luego haríamos algunas acciones”, dijo.

Esto como parte del cuarto día de trabajos de rescate por parte de la empresa y autoridades de los diferentes niveles de Gobierno, tras la desaparición de cuatro trabajadores en la mina antes mencionada.

Al tiempo que sostuvo que en principio y dado a las condiciones climáticas: “Y con fe en Dios no va a llover”.

“Como prevención el acuerdo y comando de trabajo que tenemos, dependiendo de la cantidad de lluvia, dependiendo de la intensidad de lluvias necesitamos tomar una decisión”, argumentó.