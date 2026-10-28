$!Lluvias por tormenta Vance continuarán durante miércoles y jueves: Protección Civil Escuinapa

ESCUINAPA._ Derivado de la tormenta tropical Vance continuarán las lluvias, por lo menos, durante miércoles y jueves, informó el coordinador operativo de Protección Civil, Erik Quintanilla Morales.

“Son los efectos de la tormenta tropical Vance por sus dimensiones, sus bandas nubosas ya alcanzaron el sur de Sinaloa y van avanzando, el pronóstico del Instituto de Protección Civil del Gobierno del Estado es que serían lluvias moderadas a fuertes, serían el día de hoy (miércoles) y el día de mañana”, dijo.

Aunque hasta el momento, no se ha reportado que las lluvias han afectado a la población, Protección Civil recomienda evitar circular por zonas de ríos o arroyos, pues sus cauces pueden aumentar.