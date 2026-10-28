$!Lluvias por tormenta Vance continuarán durante miércoles y jueves: Protección Civil Escuinapa

ESCUINAPA._ Derivado de la tormenta tropical Vance continuarán las lluvias, por lo menos, durante miércoles y jueves, informó el coordinador operativo de Protección Civil, Erik Quintanilla Morales.
“Son los efectos de la tormenta tropical Vance por sus dimensiones, sus bandas nubosas ya alcanzaron el sur de Sinaloa y van avanzando, el pronóstico del Instituto de Protección Civil del Gobierno del Estado es que serían lluvias moderadas a fuertes, serían el día de hoy (miércoles) y el día de mañana”, dijo.
Aunque hasta el momento, no se ha reportado que las lluvias han afectado a la población, Protección Civil recomienda evitar circular por zonas de ríos o arroyos, pues sus cauces pueden aumentar.
En la cabecera municipal se tienen calles con corrientes de agua como la calle 5 de Mayo, que tiene una alta afluencia de agua, por lo que la recomendación es no circular por ella, pues tiene una corriente que puede arrastrar a una persona y hasta cuando circulan en diversos vehículos.
“Para evitar un accidente le pedimos a la gente, trate de evitar estos cruces cuando las lluvias estén fuertes”, dijo.
Quintanilla Morales informó que en los recorridos que se han hecho han verificado que las lluvias no han ocasionado daños, ni en la cabecera municipal ni en las comunidades, pues las lluvias han sido moderadas.