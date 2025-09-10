Lluvias registradas en Escuinapa afectaron 12 viviendas en La Campana

EJIDO LA CAMPANA, Escuinapa._ Doce familias han sido afectadas por las lluvias registradas la mañana de este miércoles, informó la coordinadora municipal de Protección Civil, Evelia López Hernández.

”Alrededor de las 8:30 horas acudimos a Hacienda La Campana, son 12 familias afectadas por la entrada de agua a sus casas, una de esas (casas) sí tuvo daños materiales”, dijo la coordinadora.

Informó que personal de Protección Civil ya se encuentra dando el apoyo a las familias, apoyando en la limpieza y remoción de sedimentos que se encuentran en la vivienda con más daños.

Indicó que el agua subió alrededor de 50 centímetros, esto en las zonas bajas de la comunidad, de momento la lluvia ya ha parado.