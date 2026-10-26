$!Lluvias repentinas dejan encharcamientos en calles y baches en El Rosario

EL ROSARIO._ Lluvias que se presentaron repentinamente, para sorpresa de las familias rosarenses, dejó solo encharcamientos en calles y principalmente en vialidades con baches.
Fue alrededor del medio día que se presentaron las lluvias, las cuales, se indicó, que se presentaron en algunas zonas con sol, y en otras por momentos.
Además, vecinos señalaron que se intensificaba por momentos, mientras que por otros parecía disminuir.
Aunque parecía que sería poca agua la que dejarían las lluvias, debido a la presencia del sol, algunas calles en zonas bajas representaron un problema al intentar cruzarlas.