El Sur
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Clima

Lluvias repentinas dejan encharcamientos en calles y baches en El Rosario

Luego de tener una tarde soleada, las familias rosarenses fueron sorprendidas por la lluvia
Hugo Gómez |
26/10/2026 17:37
26/10/2026 17:37

EL ROSARIO._ Lluvias que se presentaron repentinamente, para sorpresa de las familias rosarenses, dejó solo encharcamientos en calles y principalmente en vialidades con baches.

Fue alrededor del medio día que se presentaron las lluvias, las cuales, se indicó, que se presentaron en algunas zonas con sol, y en otras por momentos.

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Además, vecinos señalaron que se intensificaba por momentos, mientras que por otros parecía disminuir.

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Aunque parecía que sería poca agua la que dejarían las lluvias, debido a la presencia del sol, algunas calles en zonas bajas representaron un problema al intentar cruzarlas.

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