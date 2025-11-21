Localizan a menor de Teacapán tras presunto secuestro virtual

ESCUINAPA._ Casi después de 17 horas de estar desaparecida por un presunto secuestro virtual, la menor Yareli Tatnai ya está con su familia.

De acuerdo con familiares la menor, quien estaba desaparecida desde las 14 horas del jueves, fue localizada en casa de un vecino a donde llegó a pedir un cargador de celular.

Aunque aparentemente estaba bien y sana, tenía pánico de que su familia pudiera ser víctima de un daño por un presunto grupo armado.

“Le estuvieron llamando, le decían que le harían daño a su mamá, ella estuvo todo el tiempo en una zona alejada sola pero cuando se empezó a agotar la pila del celular, le dijeron que pidiera un cargador prestado y así la encontraron”, dijo una de las personas.

La localización fue alrededor de las 7:00 horas de este viernes, cerca del panteón de la comunidad, la menor al encontrarse con su familia tuvo crisis nerviosa debido a que creía que llegarían personas a hacerles daño.

Familia, vecinos y personal de Protección Civil y Seguridad Pública la estuvieron buscando desde la noche del jueves sin localizarla.