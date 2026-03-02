Localizan a un hombre sin vida en El Trébol, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue encontrado sin vida, al parecer por disparos de arma de fuego en la comunidad de El Trébol I durante la mañana de este lunes.

La persona fue identificada como José Miguel “N” de 29 años, con domicilio en la comunidad en mención.

De acuerdo a las autoridades de Seguridad Pública, se alertó sobre la presencia de una persona sin vida en parte de la zona alejada de la comunidad, entre el monte.

Al lugar acudieron corporaciones de los diversos órdenes de gobierno, quienes verificaron la información y la Fiscalía de Justicia del Estado ordenó que el cuerpo fuera levantado para iniciar con la carpeta de investigación.

Esté es el cuarto homicidio en el municipio, en tres días, el sábado una mujer y un hombre fueron asesinatos en el Ejido la Campana, el domingo fue encontrado una persona sin vida en Rincón del Verde, lugar donde también se detuvo a cuatro personas con armamento diverso.