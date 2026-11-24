ROSARIO._ Un hombre fue localizado sin vida, presuntamente con impactos de arma de fuego, sobre un camino vecinal que conduce a comunidades de la zona serrana del municipio de Rosario, al sur de Sinaloa.

El hallazgo fue reportado la noche del lunes en el tramo que comunica a las comunidades de Aguacaliente de Los Panales y Las Habitas.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre fue identificado de manera preliminar como José Fernando “R”, con domicilio en la comunidad de La Hacienda del Tamarindo. Sin embargo, hasta el momento no se había confirmado oficialmente su identidad.