ROSARIO._ Un hombre fue localizado sin vida, presuntamente con impactos de arma de fuego, sobre un camino vecinal que conduce a comunidades de la zona serrana del municipio de Rosario, al sur de Sinaloa.
El hallazgo fue reportado la noche del lunes en el tramo que comunica a las comunidades de Aguacaliente de Los Panales y Las Habitas.
De acuerdo con la información proporcionada, el hombre fue identificado de manera preliminar como José Fernando “R”, con domicilio en la comunidad de La Hacienda del Tamarindo. Sin embargo, hasta el momento no se había confirmado oficialmente su identidad.
Fueron familiares de la víctima quienes reportaron lo ocurrido a las autoridades, por lo que se notificó a las corporaciones de seguridad.
Ante el reporte, la mañana de este martes 24 de noviembre se organizó un convoy integrado por elementos de distintas corporaciones para trasladarse hasta el sitio, en la zona serrana, y realizar las diligencias correspondientes, así como el traslado del cuerpo.
Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión.