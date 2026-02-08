Localizan siete cuerpos en fosa de El Verde, Concordia: Sabuesos Guerreras vigilan a distancia ante falta de apoyos e inseguridad

Ante el reciente hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia, el colectivo Sabuesos Guerreras informó que se mantiene en estrecha vigilancia de los trabajos de exhumación, aunque de manera remota debido a la inseguridad en las carreteras y la falta de apoyos institucionales para el traslado de las buscadoras.

María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo Sabuesos Guerreras, confirmó que, según los reportes más recientes entregados por las autoridades el sábado 7 de febrero por la noche, se han localizado siete cuerpos en el sitio.

“Valorando también la seguridad sobre la carretera y lo lejos que nos queda, los gastos corren por nuestra cuenta y hemos decidido estar en contacto constante con las autoridades”, compartió Cruz Bernal.

De estos restos, se detalló que uno ya ha sido identificado como uno de los mineros desaparecidos, aunque las identidades del resto permanecen bajo reserva.

Pese a la magnitud del hallazgo, las buscadoras han tenido que enfrentar obstáculos para obtener información de primera mano.

Cruz Bernal señaló que inicialmente intentaron asistir al lugar, pero al ver que a sus compañeras en Mazatlán se les negaba el acceso y la información, optaron por establecer un canal directo con la Comisión Nacional de Búsqueda.

La líder de Sabuesos Guerreras denunció que las familias de personas desaparecidas no reciben ningún tipo de apoyo para realizar estas diligencias.

“Si te mueves, te mueves por tus propios recursos porque no hay apoyos”, lamentó.

Aunado a la falta de recursos, la situación de riesgo en la autopista y la distancia han sido factores determinantes para no viajar al sur del estado.

Actualmente, el colectivo se mantiene en contacto con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado y la CNB, que son encargados de procesar la escena y resguardar la evidencia.

Dado que el área se encuentra bajo investigación, el acceso a civiles está restringido para no entorpecer la cadena de custodia de los cuerpos.

Cruz Bernal informó que el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda continúa trabajando en el procesamiento de la fosa.

Una vez que concluyan las labores de campo, el colectivo acudirá al Servicio Médico Forense para solicitar la información completa sobre los restos encontrados y avanzar en los procesos de identificación que permitan que estos regresen con sus familias.

La líder del colectivo concluyó al señalar que las familias de otras regiones, como Los Mochis, se mantienen atentas a los reportes que el colectivo difunde a través de sus canales oficiales.