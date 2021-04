$!Locatarios del mercado de Escuinapa anuncian protestas porque aún no les entregan la obra terminada

ESCUINAPA._ Locatarios de la zona gastronómica del mercado “Miguel Hidalgo” manifestaron que protestarán en breve ante la falta de conclusión de la obra.

Expresaron que no pueden pasar otro año con la incertidumbre de la temporada de lluvias o intenso calor que se siente bajo las lonas, donde han sido colocados de manera provisional.

“El Municipio dijo que se haría cargo de los trabajos, de lo que se le iba a meter, que ya no era del Estado, ya viene otra temporada de lluvia y nosotros no queremos pasar otra temporada aquí, no vemos nada en claro, vamos a protestar”, dijo Irma Sánchez.

En el mercado no hay movimiento de trabajadores haciendo lo que falta de las conexiones de gas, pero sí ha sido colocada una placa afuera del edificio que “detalla” que la obra fue terminada en diciembre de 2020, en las que se leen los nombres del Gobernador Quirino Ordaz Coppel y el Alcalde Emmett Soto Grave.