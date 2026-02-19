$!Locatarios del mercado en Escuinapa piden garantizar espacios para estacionamientos

“Nos afecta para el estacionamiento para la gente, para nosotros, ahí bajamos las cosas, ya pusieron la base y no sabemos que será al parecer son taxis verdes”, dijo Francisco López.

ESCUINAPA._ Locatarios del Mercado Miguel Hidalgo pidieron a las autoridades correspondientes considerar el no ceder un espacio más como estacionamiento a vehículos del servicio público, pues no hay estacionamientos.

La zona del mercado siempre ha sido un problema para comerciantes y clientes que no encuentran espacio para estacionarse, indicaron, en algunas partes hay quienes se quedan todo el día en algunos espacios, porque son personas que rentan o viven en el lugar.

Eso impide de alguna manera que la gente llegue a comprar lo que les afecta de manera directa, pero el problema aumenta cuando se dan nuevos permisos de estacionamiento en lugares tan complejos como el centro de la ciudad, indicaron.

“Estos (fantasmas) son espacios que eran estacionamientos, pero ya no, porque pusieron eso (fantasmas) y ahora se llena de motos”, dijo el mismo locatario.

No hay espacios para que la gente llegue al mercado, señaló otro de los comerciantes, por lo que las dependencias a cargo deberían otorgar permisos cuando ya tienen un buen estudio de la zona, de los pros y contras, manifestaron.

“Normalmente muchos carros no se mueven, son de vecinos que viven aquí, ponen para taxis y ahí (a 50 metros) ya hay taxis, afectan más al turista, que no saben dónde ponerse”, dijo Sergio Gárate.

Lamentablemente fue el martes cuando llegaron a ver el cartel y pintado el piso como espacio exclusivo, pero sin tomarlos en cuenta sobre si era viable o no, señalaron.