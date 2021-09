$!Locatarios del Mercado Miguel Hidalgo en Escuinapa se quejan, el municipio pide que tomen sus locales sin estar terminados

“El Presidente (Emmett Soto Grave) vino temprano, se reunió de repente con unos comerciantes porque quieren que ya nos metamos a los locales, pero no han resuelto todos los problemas de la construcción, después de tres años ahora sí le urge, le urge hasta buscarnos” dijo una de las locatarias.

ESCUINAPA. _Ante la posibilidad de la visita del Gobernador Quirino Ordaz Coppel a inaugurar la zona gastronómica del mercado Miguel Hidalgo que inició su construcción hace tres años, hoy el municipio busca que ingresen a los locales cuando no está concluido, señalaron comerciantes.

El Alcalde no acudió con todos los comerciantes, se reunió con algunos que desconocen sobre la situación y que realmente no han estado en el lugar como comerciantes de la zona, al resto de los locatarios que han señalado inconformidades no se les invito.

“Que venga el gobernador (Quirino Ordaz Coppel) para que sepa donde quedo el dinero que mandó, que venga a las 12 al mercado a ver si aguanta la temperatura, para que vea como se llueve, como está la estructura” dijo el dirigente de los Locatarios Salvador Camacho.

El dirigente indicó que no se han puesto los bajantes de gas, porque el municipio se negó a dar una carta como responsable de la estructura a la empresa que surtiría el gas.

No se ha cambiado el domo de policarbonato que se puso al centro de la estructura que hace que se llueva dentro de las instalaciones y que el calor sea mayor.

No se han hecho adecuaciones para evitar que en el lugar hagan nidos los pichones, que son las aves que terminaron con la anterior estructura, pues estaba contaminada con el excremento.

“Se llueve mucho, en algunos puestos están en el puro medio del mostrador los pilares, no, nos tomaron en cuenta, dicen ya métanse, pero no se han hecho las adecuaciones” dijo.

A los comités de ciudadanos hechos para la obra nunca se les dio información, por lo que no pueden saber exactamente como se hizo la construcción, ni cómo se ejecutaron los recursos.

Con todos esos inconvenientes no están dispuestos a ceder a meterse a un lugar donde ni siquiera tienen energía eléctrica, así que esperaran el tiempo que sea necesario y el que se tenga para mejorar o cumplir con lo que han solicitado.