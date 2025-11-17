$!Locatarios dicen que el mercado municipal en Rosario ‘está herido’ por bajas ventas

EL ROSARIO._ A más de un año de que se registrara la ola de inseguridad que se vive en en la entidad y en el municipio, comerciantes sostuvieron que el mercado municipal Miguel Hidalgo se encuentra “herido” por este fenómeno.
“El mercado de Rosario está bien, pero bien herido por esa parte, muy herido. Muy poquitas (ventas) es muy diferente a como eran antes”, indicó Sonia López García.
Ante las condiciones actuales, expuso, ha generado que los habitantes de las comunidades, principalmente de la zona serrana, se hayan ausentado de la cabecera municipal.
“Pues muy, muy bajas la verdad, definitivamente no hay gente, la gente que hacía vivir al mercado no viene que son las rancherías pues, que vienen de la sierra de toda esa parte de La Rastra, Santa María, no vienen ya”.
Ante esta situación, las ventas no han repuntado pese celebraciones importantes como el Día de las Madres, del Niño, ya sólo esperan que haya un respiro durante las fiestas decembrinas.
Aun con este panorama adverso se informó que se mantienen en pie de lucha pero siguen esperando la atención de los diferentes niveles de Gobierno.
Aunque han dicho que el cierre de cortinas no es una opción, expuso que sigue siendo incierto el futuro de la actividad.
“Pues a las poquitas ventas, ¿Qué más se puede hacer?; sino se arregla esta situación el comercio de Rosario no sé donde vaya a parar”, expuso.