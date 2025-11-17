$!Locatarios dicen que el mercado municipal en Rosario ‘está herido’ por bajas ventas

EL ROSARIO._ A más de un año de que se registrara la ola de inseguridad que se vive en en la entidad y en el municipio, comerciantes sostuvieron que el mercado municipal Miguel Hidalgo se encuentra “herido” por este fenómeno.

“El mercado de Rosario está bien, pero bien herido por esa parte, muy herido. Muy poquitas (ventas) es muy diferente a como eran antes”, indicó Sonia López García.

Ante las condiciones actuales, expuso, ha generado que los habitantes de las comunidades, principalmente de la zona serrana, se hayan ausentado de la cabecera municipal.