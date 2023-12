EL ROSARIO._ Al sostener que está abierta a los cambios y ante las manifestaciones en su contra, la delegada sindical Jessica Ruvalcaba Prado aseguró que la lona en el Hospital Integral de Rosario tiene un trasfondo político.

En la mañana de este viernes se colocó una manta en el Hospital Integral donde el personal solicitaba nuevas elecciones para que se removiera a la delegada por un presunto nepotismo, tráfico de influencias, abuso de poder, entre otras cosas.

”La manta la verdad no me hace nada ni me inquieta, tampoco puedo mandarla a quitar, pero no lo voy a hacer, ellos no pidieron autorización pero no pasa nada, está bien”, señaló.

Dijo no estar cegada y que es libre quien quiera llegar a ocupar su cargo, pero que se realice de la forma adecuada siguiendo el lineamiento que existe.

”Yo pienso que esto ya es una lucha de poder más que otra cosa. Yo Jessica Ruvalcaba digo que desde que llegó María Luisa (Benítez), esposa del doctor (Manuel) Pineda aquí, esto cayó en caos o tal vez agarraron más fuerza, más poder y yo lo veo como política, acuérdate que ya viene todo eso”, aseguró.

Refirió que son 16 años y no 15 como se denunció, pero que ha sido en base a elección del personal negando exista un tráfico de influencias o nepotismo.

”Ella no lleva bien la cuenta porque nunca ha trabajado aquí, siempre ha estado viviendo de la política, tú y todo Rosario lo sabe, entonces viene a exigir cosas cuando ella todavía no lo sabía”, aseveró.

Con relación a la denuncia de nepotismo, descartó categóricamente que ostente el cargo al ser prima de Arcelia Prado Estrada, Secretaria General del SNTSA Sección 44 de Sinaloa, y que por su medio una hermana labore en el nosocomio.

”Nepotismo lo que hizo ella (María Luisa Lizárraga) y el doctor (Manuel) Pineda, metiendo a toda su familia a la Presidencia y dejando a mucha gente por debajo”, sentenció.

Concluyó con la garantía de que si se da el cambio colaborará con la persona que llegue en beneficio de la dinámica del nosocomio.