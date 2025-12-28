$!Los primeros automóviles, reflejo de modernidad en Sinaloa, estuvieron en El Rosario: cronista

EL ROSARIO._ Los automóviles formaron parte de la innovación que trajo consigo la actividad minera a la hoy cabecera municipal de Rosario, aseguró el cronista e historiador Leopoldo H. Bouttier.

“Sin duda El Rosario, con su floreciente minería, fue una de las primeras poblaciones del occidente donde hubo automóviles”, puntualizó.

El historiador explicó que, con la llegada del Siglo 20, las prestigiosas empresas mineras establecidas en El Rosario se modernizaron con maquinaria nueva e innovadora, destacando entre ellas dos potentes locomotoras.

“A estas innovaciones se añadió otra, que causó verdadero asombro entre los rosarenses de inicios del Siglo 20. El acaudalado empresario minero estadounidense, de madre rosarense, don Luis Bradbury, trajo los primeros automóviles que hubo en Sinaloa en el año de 1900”, señaló.