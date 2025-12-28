$!Los primeros automóviles, reflejo de modernidad en Sinaloa, estuvieron en El Rosario: cronista

EL ROSARIO._ Los automóviles formaron parte de la innovación que trajo consigo la actividad minera a la hoy cabecera municipal de Rosario, aseguró el cronista e historiador Leopoldo H. Bouttier.
“Sin duda El Rosario, con su floreciente minería, fue una de las primeras poblaciones del occidente donde hubo automóviles”, puntualizó.
El historiador explicó que, con la llegada del Siglo 20, las prestigiosas empresas mineras establecidas en El Rosario se modernizaron con maquinaria nueva e innovadora, destacando entre ellas dos potentes locomotoras.
“A estas innovaciones se añadió otra, que causó verdadero asombro entre los rosarenses de inicios del Siglo 20. El acaudalado empresario minero estadounidense, de madre rosarense, don Luis Bradbury, trajo los primeros automóviles que hubo en Sinaloa en el año de 1900”, señaló.
A partir de entonces, los primeros automóviles comenzaron a recorrer las empedradas y antiguas calles de la ciudad, representando no solo el adelanto tecnológico de la época, sino también el prestigio económico de sus propietarios, afirmó.
“Fue el modelo Ford T de manivela el más famoso y que más se empleó, que alcanzaba la velocidad entre 68 y 70 kilómetros por hora”.
Bouttier narró que, durante el asalto a El Rosario perpetrado por la famosa gavilla de “Los Pillacos”, ocurrido el 13 de marzo de 1929, el botín de los asaltantes incluyó, además del oro y la plata, todos los automóviles que había en la ciudad.
De este hecho, comentó que existen imágenes históricas en las que se observa a un joven Eduardo Díaz con su flamante Ford T de manivela, obsequio de su tío don Antonio Murguía, estacionado en la calle Zacatecas, a un costado de la plazuela Rosales, hoy calle Benito Juárez.
En otra de las fotografías, añadió, se aprecia también el sitio de taxis del mercado, con automóviles Ford modelo A con toldo, correspondientes al año 1930.
Asimismo, una imagen más muestra la fábrica de refrescos “La Azteca”, que dio origen a Tonicol, en la que se observa una camioneta de carga Ford T, conocida como “Tin Lissie”.