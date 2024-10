El mercado Miguel Hidalgo también está solo, no todos los comercios abrieron, algunos optaron por esperar, no es un día fácil, señalan locatarios del lugar.

En algunas primarias los niños fueron regresados, sus padres optaron por llevárselos a casa, hubo poco alumnado, en las calles llenas de personas transitando los estacionamientos sobran, no es este jueves un día común.

Para llegar a este jueves difícil, es porque la noche no fue fácil, desde las 20:00 horas las redes sociales de grupos del municipio, ponían mensajes que alimentaron el miedo que en algunos se convirtió en pánico.

“A esta hora (10:30) ya tengo mi venta, hoy apenas van dos personas que llegan, está solo, algunos compañeros dijeron que no abrirían”, precisa una vendedora de frutas y verduras.

Los mensajes se replicaban a través de mensajería instantánea, las calles quedaron desiertas y permanecen así, pocos salen de manera rápida a comprar la comida o enseres para casa, solo salen aquellos que tienen que laborar en las empresas o comercios locales.

“En Palmillas no hubo nada, es mentira, pero yo le dije a mi hija ‘me voy a vender, pero me voy sola, por si algo pasa yo ya estoy vieja, ya viví, tu eres joven’ y me vine”, expresa una vendedora de camarón.

La autoridad insiste, no ha pasado nada, todo ha sido especulación, una especulación que ha llevado al pánico, a la suspensión de clases y a la suspensión de las actividades normales de los escuinapenses.