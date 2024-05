“Funcionarios con honestidad, transparencia, humanismo y preparación en el área de trabajo y no me dejaré llevar por cuates, amiguismo o influyentismo”, aseguró.

“Fui la primera candidata que manejó el tema de la necesidad de una potabilizadora de agua para aprovechar el agua de la presa Santa María para el abastecimiento de agua potable a Rosario, y ahora los demás candidatos ya lo empezaron a manejar en sus propuestas.

“Pero lo hacen no porque les interese el bienestar de la población, lo hacen porque su ‘amplia experiencia’ política les hacer ver la posibilidad de encajar los colmillos de la corrupción al presupuesto y seguirse enriqueciendo como lo han hecho, haciéndose de bienes que su sueldo no les permite adquirir, construyen casas y se hacen de negocios. Eso que llaman ‘experiencia política’ no es sino una artimaña para seguir robando al pueblo... no tienen llenadera”, finalizó Ana Quevedo.