”No lo he visto por eso lo vengo siguiendo, Navolato, Culiacán y aquí, y a donde vaya hasta que lo vea me voy a morir tranquila para darle las gracias de lo que ha hecho por mí y gente como yo”, precisó Lizárraga Ibarra.

Reiteró que su intención en ningún momento es para pedirle algo, sólo es para expresarle su gratitud.

”Quiero darle las gracias personalmente, yo no vengo a pedirle nada, simplemente a darle las gracias por darme el apoyo que me ha dado porque me sacó de trabajar de gata, de criada, de sirvienta donde me ganaba 700 pesos”, precisó Lourdes.

Ahora, confesó que los 6 mil pesos que recibe por dos meses le alcanzan para atender sus necesidades como pagar sus medicamentos y hasta el recibo de la luz.

Indicó, que trató de hacerlo en su visita a Culiacán, pero fue imposible ante la asistencia de tantas personas.

”Desde Navolato vengo siguiendo a nuestro Presidente López Obrador, porque con él he tenido lo que nadie me había dado, un apoyo de los 68 y más lo estoy recibiendo”, afirmó.

La vecina de Navolato dijo que con ese cometido desde el pasado sábado se desplazó a la sindicatura de Chametla con familiares a la espera de acudir a Matadero para su anhelado encuentro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.