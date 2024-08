”Ella nada más firmó, yo no firmé nada, su papá tampoco, el niño mucho menos... Ni siquiera me dieron un papel”, aseveró.

”Porque el niño se paró pero inconscientemente ¿Cómo va a estar consciente una persona que ya casi, casi está moribunda? Porque así me lo traje, así me lo entregaron moribundo porque en el niño en ningún momento vi una mejoría”, reiteró.

Argumentó que tras la acción de los médicos ella se percató de que el menor no se encontraba bien al presentar deshidratación, temperatura que no bajaba de 40 grados y vómitos constantes.

”Están muy mal (las autoridades de Salud), para empezar pésimo servicio, yo le dije al doctor, la doctora ya había firmado el alta de mi hijo y yo le dije al doctor que yo lo miraba mal al niño y aún así me dijo que me lo traje y que nomas le diera tres litros de suero, la paracetamol y con eso iba a estar bien”, aseveró.

Sostuvo que en la sindicatura de Agua Verde fue donde recibió la primera atención en la clínica y se le dio el diagnostico que tenía dengue.

”Aquí en Agua Verde me habían dado el diagnóstico del dengue; de hecho el doctor de aquí de Agua Verde, (dijo) que era dengue y más que eso porque el doctor de aquí lo vio muy mal”, sostuvo.

Sobre la negativa a ser inyectado, refirió que fue por la debilidad del menor pero ocurrió en la clínica de la sindicatura y se citó en la referencia del pase a la unidad de la cabecera dónde los médicos expusieron que no podrían obligarlo a recibir el medicamento.

”Le digo, ‘por eso lo traigo aquí para que me lo atiendan porque mi hijo está malo’ y me dice, ‘Nosotros no podemos obligar a nadie’, con un carácter muy agresivo de parte de la doctora que desde un principio me vio mal a mi hijo y eso quiero que quede bien recalcado”, argumentó.

Sobre la salida del nosocomio, relató que al llegar una mujer en labor de parto sacaron a los familiares, al verse sólo el menor y sin suero se lo retiró, para esto había transcurrido una hora, sin atención y en el cambio de turno se les dio el alta por lo que sin alternativa regresaron a su hogar empeorando cada vez más el estado de su hijo para perecer horas más tarde.

Por todo lo anterior Blanca aseguró que procedería legalmente por negligencia pero sobre todo para que su muerte no quede impune y se busque una mejor atención a los enfermos.

”Que esto no quede impune, que en lugar de andar levantando falsos de los moribundos, porque mi hijo estaba moribundo, que le echen más ganas y le pongan más atención a los enfermos”, concluyó.