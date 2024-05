Roxana las unió, reconocen, en una tarea que no sólo las encontró, sino que las llevó a organizarse formando la Tribu TEA, que forman mamás que tienen el reto diario de atender y formar a un hijo con trastorno del espectro autista.

“Es un camino difícil lo que vas encontrando en el camino...cuando recibes el diagnóstico no es fácil, cuando tienes una hija no esperas que sea así, piensas lo meteré a danza, en este camino es entender que claro que lo puede hacer, pero es más complicado para nosotros”, expresa Ingrid Paola.

Pero al saber que no eran las únicas fue lo que las unió en un mismo propósito, a veces algunas luchando más que otras, otras que no habían pasado por el el duelo de saber que su hijo tendrá una condición especial, otras, buscan alternativas, partiendo de que los avances que tengan siempre serán significativos sí ellas los están trabajando diario.

“En el 2022 cuando recibo el diagnóstico con autismo de Ethan, como toda madre lo cobijé, lo sufrí, lo acepte, perdí la fe, pero cuando decido dejar de renegar y me cuestiono si seré solo yo, busque a quienes vivieran la misma situación”, expresa Roxana.

No esperan que el mundo se adapte a ellos, pero sí que entiendan que si estas condiciones existen, como el TEA, el mundo debe saber o aprender que hacer, indica. Esa es lo que busca para América y para todos los niños, indica Ingrid Paola.

“La maternidad es difícil para cualquier mamá, pero nosotros tenemos que aprender de otra manera, pero también a disfrutarlo, Fernando me ha enseñado tanto, a nosotros nos emociona ver como ya come solo, quizá para los demás son detalles que no les emocionaría, pero para nosotros son logros”, explica Liliana.

Comparten que cada detalle que tienen como avance les entusiasma; en lo emocional, en lo físico, en conductas, con sus hijos no hay días iguales y a veces la incertidumbre se presenta y como toda mamá, lloran, pero saben que deben levantarse de nuevo, a ver que sigue.