$!Madres de familia toman jardín de niños en Escuinapa en reclamo de maestra

ESCUINAPA. _ Madres de familia tomaron el Jardín de Niños Antonio Aguirre Aguirre en demanda de una maestra para que dé clases a un grupo de tercer grado.

Las madres de familia señalaron que desde inicio de ciclo escolar los niños están sin clases en forma, debido a una incapacidad médica de la profesora a cargo, quien tiene problemas de salud.

“Son seis meses que los niños no tienen maestra, empezó el año y no solucionan esto, la maestra está enferma, no puede ver, nos dicen las autoridades que por incapacidad no pueden hacer nada”, dijo Karla Rendón.