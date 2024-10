No tener la aprobación para su jubilación es que presuntamente no se encuentran documentos que avalen su presencia en la institución, indicó, por o que algunos ex funcionarios le han entregado oficios que respaldan su presencia como empleado.

“Aparte de documentos hay mucha gente que lo sabe, yo estoy pidiendo mi retiro por salud, en julio de 2023 me dio un infarto cerebral con neumonía, a causa de defender trabajos de la cultura, fue en el mero trabajo, a mi me duele mucho este retiro, para mi es difícil hablar de esto, intelectualmente puedo físicamente ya no puedo entonces pido la bondad de ustedes para que se apruebe este asunto”, expuso.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Jazhel Acosta Alemán indicó que, aunque desde febrero inició esta solicitud no tiene expediente sobre el maestro de danza folclórica que avalen su antigüedad.

Indicó que la solicitud entró como jubilación por antigüedad, por lo que durante las platicas que ha tenido con él, le sugirió que fuera por enfermedad de esa manera podría acelerarse el proceso.

“Sin embargo, cuál ha sido lo que ha detenido este proceso, profesor, y se lo he comentado a usted, se lo comenté, no tengo expediente, me dice que se turno con todo y expediente, no hay un expediente, he estado en comunicación con Oficialia Mayor, con Recursos y no existe expediente, usted mismo lo ha solicitado y no encontraron su expediente en los archivos que se tienen”, señaló la regidora.

Indicó que se requiere un expediente para determinar que ocurrirá, pues es algo que forma parte del procedimiento, de no hacerlo se tiene el riesgo que otros empleados puedan ir a Cabildo y exponer sus casos pidiendo jubilación solo porque existen personas que lo conozcan o que tengan conocimiento de que laboraron en el lugar.

“Estoy en total disposición de apoyarlo como presidenta de la comisión de trabajo, pero si requerimos entreguen documentación necesaria, pertinente, no puedo realizar dictamen del aire o con dos o tres oficios que me manden ex presidentes diciendo que trabajaron para ellos, es el único detalle que se requiere expediente”, dijo.

La regidora de Movimiento Ciudadano, Ximena Moreno Sánchez indicó que el municipio le debe mucho a Becerra Bizarrón y los antecedentes como trabajador estaban palpables y teniendo un problema de salud consideraba que darle una jubilación digna era lo menos que podían hacer.

Por su parte la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez precisó que el tema, junto con otras pensiones que tenían más de dos años, era mejor que se resolvieran ya en Comisiones Unidas.