$!Maestros de Escuinapa y Rosario se sumarán a paro laboral, anuncian

ESCUINAPA._ No ha habido respeto de la Secretaría de Educación Pública a los derechos de los trabajadores, por lo que habrá paro a nivel estatal en las instituciones educativas federales, anunció Aldo Grave Rodríguez, representante del SNTE 27 en la zona sur.

El secretario de Organización de la Región VIII Escuinapa-Rosario informó que en esta demarcación hay más de 60 planteles que se sumarán al movimiento.

“Es un paro a nivel estatal por la situación que estamos pasando con la Secretaría de Educación Pública, que no hay una buena coordinación, no se respeta el derecho de los trabajadores, es un paro general, los compañeros estarán en los planteles, pero no habrá clases, queremos que volteen a ver, el SNTE propone y tiene a la gente”, dijo.