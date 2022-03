Maestros del Conalep de Escuinapa y Rosario demandan restitución de salarios

ESCUINAPA._ Docentes de Conalep Escuinapa y la delegada de Rosario se manifestaron a las afueras de la institución, como en el resto del estado, para que sean restituidos sus salarios y derechos como lo marca el contrato colectivo de trabajo.

También piden la restitución a la plantilla de 15 maestros que fueron desconocidos por la institución y se encuentran desde el 31 de enero sin ninguna prestación laboral y de seguridad social.

“Estamos manifestándonos igual que en todo el estado, los maestros de Conalep pedimos atención del Gobernador para solucionar la problemática en la que estamos, de que no han querido reconocer las autoridades administrativas los acuerdos con otras administraciones, que ya están en el contrato colectivo de trabajo y dado de alta en la Junta de Conciliación y Arbitraje”, dijo el delegado sindical en Conalep Escuinapa, Jesús Netzahualpilli Lujano Osuna.

Además de los 15 maestros que no están recibiendo ninguna prestación social ni salarial, en el sur se tienen 29 docentes que no reciben su salario como lo tienen establecido en el contrato colectivo de trabajo, que se ha ido firmando cada año desde 2012, señaló.

Los docentes desde el 31 de enero reciben entre un 30 y 60 por ciento menos de su salario, lo que les ha perjudicado y no existe la intención de la Dirección General de Conalep de establecer un diálogo, solo se decidió desconocer este contrato laboral que está además debidamente legalizado.

“Queremos que el Gobernador Rubén Rocha Moya aplique la legalidad del contrato de trabajo de SINTACEPTESIN y los convenios ya firmados, esos convenios los firma el director general en turno, tiene todo el poder en sus manos porque los asigna el mismo Gobernador, firmados tanto por el director como por el secretario general del sindicato, no tienen por qué desconocerlos”, dijo la delegada de Conalep en Rosario, Elba Esther Vega Sarabia.

Tener a 15 compañeros sin prestaciones de salud es indignante, pues se está en plena pandemia por Covid-19, manifestó.

Señaló que durante la manifestación hecha en Chilillos, Rosario, el domingo, el Gobernador Rubén Rocha Moya se comprometió delante del Presidente Andrés Manuel López Obrador a que serían escuchados y les pidió confianza.

“Tenemos totalmente confianza en el Gobernador que solucionará lo que nos quitaron, porque lo dijo delante del Presidente de la Republica, es importante que nos escuchen, no queremos simplemente que nos reciba, sino que se dé solución a esto, porque ya son tres quincenas afectando, no es posible que haya quienes no tengan ni seguridad social”, señaló Vega Sarabia.

Precisó que hay un emplazamiento a huelga para el 2 de marzo y de la Dirección General de Conalep no ha habido la intención ni siquiera de establecer comunicación sobre ese tema.