Maestros tenían indicación de subir porque sí había las condiciones: Rojas Santín

EL ROSARIO._ De acuerdo al jefe de Servicios Regionales Baluarte y Cañas, Ignacio Alfredo Rojas Santín, los planteles a su cargo en el sur iniciaron de manera presencial el ciclo escolar al contar las condiciones de seguridad para que maestros acudan a zonas conflictivas.

“Se puede decir que sí iniciaron trabajando presencial, y estamos al pendiente ante cualquier incidencia reportarlo en lo inmediato”, dijo.

Esto al ser la parte del municipio donde se ha focalizado la ola de violencia que se ha registrado desde el ciclo escolar pasado e incluso ha propiciado que durante eventos las clases sean de manera remota.

“Los maestros tuvieron la indicación de subir, porque sí había las condiciones para poder haber iniciado el ciclo escolar; de acuerdo al reporte del supervisor escolar, sí asistieron, sí subieron e iniciaron con normalidad”, precisó.

Así mismo, indicó que se ha dado la coordinación con padres de familia para tomar acción de presentarse una eventualidad, de resguardarse o en su defecto no acudir al plantel.

De igual forma, el jefe educativo, sostuvo que se han implementado acciones que permitan recuperar el tiempo perdido por estos hechos.

“Por indicación de nuestro Gobernador, Rubén Rocha Moya, se estableció precisamente una actividad para recuperar ese tiempo perdido en el ciclo pasado, igual se pretende continuidad con eso”.

En lo que respecta a alumnos desplazados por los hechos violentos, aseguró que no se tienen reportes hasta el momento, al tiempo argumentó que el presunto caso de desplazamiento de Aguacaliente de Los Panales, no es oficial sino un rumor.

“En dado caso que haya desplazados se busca un espacio para ellos en las escuelas de manera regular y si es así este caso pues, vamos a dar a la tarea de indagar bien y si encontramos esa incidencia lógicamente buscaremos las condiciones para que esos niños que se bajaron estén en las escuelas”, concluyó.