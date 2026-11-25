ESCUINAPA._ Maleza y baches forman parte de la carretera estatal Escuinapa-Teacapán y el mal estado en que se encuentra ha generado pinchaduras a vehículos, señalaron vecinos. “Hace una semana saliendo de Teacapán, dos llantas me ‘tronaron’ del lado del copiloto, había 10 vehículos afectados”, expresó con preocupación Rocío Hernández.





La carretera está en su casi 40 kilómetros afectada, hace unos días se hicieron labores de bacheo pero fue un tramo mínimo, de la Secundaria Técnica del Palmito del Verde a la comunidad de Palmito del Verde que son alrededor de 5 kilómetros, el resto continúa en mal estado, señalaron. Los baches son profundos, indicaron, por lo que el riesgo de accidente es de todos los días. “Varios maestros vamos y venimos todos los días de Escuinapa a Teacapán, con el riesgo latente de un accidente, porque desde que salimos de Escuinapa, la carretera está irregular, adelante están baches que son profundos y la maleza que no deja tener buena visibilidad”, dijo un docente.



