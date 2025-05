$!Mamá Chema, 100 años de duelo y resistencia en la sierra que ya no existe

A Mamá Chema, como le llaman todos sus hijos, nietos y tataranietos le duele la rodilla, pero más le duele que en esa vida centenaria, los que parió sola, en la sierra donde no había doctores, no estén.

“Tengo ‘ciento y tantos años’. Tenía, ya no tengo, siete hijos, tres me quedan, los otros me los han matado, esas guerras, las guerras que no paran, escucho mataron a fulano, a zutano, los dejaron tirados... pobres madres”, señala.

Ahí tenían su hogar, sus animales, sus gallinas, todos regresaron. Ahí estaban a salvo, pensaban. Si no te metes con nadie no pasa nada; no fue así y entonces ahí perdieron la vida sus otros hijos y años después las pérdidas continuaron: seis de sus nietos a quien había criado también fueron víctimas de la violencia, de las balas.

El único hijo varón que les quedaba, decidieron sacarlo del lugar y este junto a sus hijos encontró en Durango su vida, para no volver a esa sierra tan bella pero tan insegura.

De sus hijas, una se mudó también a Durango y una más a Escuinapa, donde su esposo decidió comprar un terreno, en un espacio solitario, que se parecía en lo solo a ese pedazo de tierra que era su hogar.

“Empezó a hacer la casa y me dijo que para el 10 de mayo nos íbamos a venir, pero se cansó, el 5 de mayo murió, sentadito, ya no quisieron que me quedara, fueron por mí, ya todo me habían robado, vacas, todo”, expresa.

Hace 15 años llegó a vivir a este municipio, allá en La Yerbabuena dejó a sus muertos, dejó la huella también de aquellos niños a los que vio nacer cuando hacía labores de partera, todo lo material quedó allá.