Mamás estudiantes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa reciben beca “Madres Jefas de Familia”

La Universidad Tecnológica de Escuinapa se enorgullece en informar que actualmente todas las madres mexicanas solteras, divorciadas, viudas o separadas que estudian en esta institución son beneficiadas con la Beca “Madres Jefas de Familia”, otorgada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

De ellas, 7 son nuevas becarias que se integran este año al programa, el cual brinda un importante respaldo económico y social para que continúen su formación profesional.

Los apoyos contemplan:

• $4,500.00 M.N. mensuales;

• $2,000.00 M.N. anuales para gastos de material escolar;

• $20,000.00 M.N. por única ocasión para gastos de operación del programa de estudios;

• Servicio médico proporcionado por el ISSSTE.

Con este programa, la SECIHTI y UTESC fortalecen su compromiso con la equidad, el desarrollo académico y el bienestar de las madres estudiantes que día a día demuestran esfuerzo, responsabilidad y dedicación.